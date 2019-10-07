2019-10-07T07:52:49+03:00
Происшествия

Ярославец прописал в квартире иностранцев и попал под уголовную ответственность

Теперь его ждет штраф или тюрьма
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле местный житель Красноперекопского района зарегистрировал в своей квартире троих иностранцев. Правоохранители выяснили, что проживать по месту временной регистрации эти люди не собирались.

– Отделом дознания ОМВД России по Красноперекопскому городскому району возбуждено и расследуется уголовное дело, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь предприимчивый ярославец может заплатить крупный штраф, отправиться на принудительные работы или лишиться свободы на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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