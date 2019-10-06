«Бронепоезд» берет с места

СЕГОДНЯ 20:20 2019-10-06T20:20:44+03:00

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Серия поражений нашего «Локомотива» на выезде существенно усугубила положение команды в турнирной таблице. Впервые за долгие годы ярославский «бронепоезд» оказался в самых низах и застыл там вне зоны плейофф. Только что принявшему руководство командой Александру Ардашеву до матча с омским «Авангардом», казалось, никак не удается организовать игру своих парней, которые явно способны на большие дела. И вот матч с «Авангардом» и показал, что ярославцы готовы биться с самыми амбициозными соперниками. С омичами наши парни смогли действовать на самых высоких скоростях практически все 60 минут чистого времени. Причем, ключевые моменты игры оказались сосредоточенными уже в первом периоде. Здесь очень быстро омичи перестарались, сдерживая за своими воротами размашистые атаки наших. Двойной малый штраф за игру высокоподнятой клюшкой надолго прижал их к обороне. Правда, ярославцы так и не смогли реализовать «лишнего». К тому же, опять допустили нарушение численного состава. Однако при игре 4х4 Максим Осипов удачно вывел Антона Ландера в атаку – 1:0. И тут же, когда большинство перешло к омичам, шайба оказалась в воротах Ильи Коновалова. Но вратарь и тренеры заказали просмотр видео. И не зря заказали. Судьи подтвердили, что шайба забита рукой, хотя форвард отчаянно пытался успеть добавить ее клюшкой. Настроение гостей явно упало. Во втором периоде все их старания неизменно натыкались на четкую оборону нашего «бронепоезда». К тому же, Коновалов был в ударе и был готов заработать себе «сухарь». Но подвели партнеры, которые на последних минутах 3-го периода получили большинство, но настолько небрежно стали действовать в чужой зоне, что допустили контрвыпад «один в ноль», и Коновалов лишился «сухаря». Вдобавок еще отбиваться пришлось для удержания победного счета. Однако высокие скорости ярославцев изрядно вымотали омичей, потому на штурм сил у них почти не осталось. Очень важная победа «бронепоезда», который с задержкой взял с неприличного для себя места. И огорчает еще то, что получил травму Артур Каюмов, в которого угодила шайба от своих у чужих ворот

«Локомотив» - «Авангард» - 2:1 (1:0;1:0;0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU