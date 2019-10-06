В Ярославской области в выходные сгорели дом и баня
Обошлось без пострадавших
Изменить размер текста:
В субботу, 5 октября, в Ярославской области сгорели дом и баня.
В 15.06 в Рыбинске на улице 3-я Мягкая загорелся дом №16. Тушить пожар приехали 4 машины и 12 пожарных. Ликвидировать огонь удалось только к 20.23. Языки пламени уничтожили 112 квадратных метров. Никто не пострадал.
В 20.40 в деревне Поповка Ярославского района загорелась частная баня. Оперативно на место выехали 2 машины и 7 пожарных. Пожар потушили в 21.44. Сгорело 12 метров строения. Также обошлось без пострадавших.
Причины возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU