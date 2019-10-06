В Ярославской области судимый местный житель украл велосипед у магазина

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-06T11:39:21+03:00

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В отдел пошехонской полиции позвонил мужчина. Он рассказал правоохранителям, что ненадолго оставил возле магазина в городе Пошехонье на улице Преображенского свой велосипед, а когда вернулся, «железного коня» уже не было на месте.

Сотрудники уголовного розыска начали свою работу и нашли подозреваемого. 28-летний молодой человек является местным жителем, и уже был судим.

Он дал признательные показания и вернул хозяину велосипед.

– Отделом дознания возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU