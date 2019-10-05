«Комедия» ошибок на стадионе им.Э.Стрельцова

СЕГОДНЯ 21:35 2019-10-05T21:35:35+03:00

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Игра команды Александра Побегалова с единоличным лидером ФНЛ ожидалась с некоторой тревогой, поскольку именно против сильного соперника дружина «Михалыча» должна была показать свои возможности. Однако проявить себя с лучшей стороны ярославцы не смогли. Правда, играть им пришлось против команды, собранной, хоть и на скорую руку, но почти сплошь из недавних игроков премьер-лиги, причем, даже с опытом у некоторых Лиги чемпионов.

Торпедовские мастерюги на поле знаменитого в свое время стадиона им. Эдуарда Стрельцова с первых минут навалились на гостей, которые вынуждены были долгое время только отбиваться. Мощный прессинг москвичей разрушал наши атаки еще в зародыше, возле штрафной Станислава Антипина. Ко всему прочему, на стадионе обнаружилась весьма допотопная система освещения, явно не соответствующая стандартам. Пусть естественный газон был в хорошем состоянии, однако все попытки ребят «Михалыча» организовать комбинационную игру почти до перерыва не получались. Ошибок в передачах у наших было столько, сколько давненько видеть не доводилось. Да ладно бы только «Шинник» ошибался… Оказалось, что и торпедовские мастерюги тоже не без греха. Они еще на 8-й минуте могли открыть счет, но удар головой с близкого расстояния получился пшиком. И до финального свистка хозяева ни разу не смогли реализовать свои выгодные моменты со «2-го этажа». Мяч буквально сбрасывался в руки Антипину. Но все же остроты в атаках у «Торпедо» хватало. Не хватало реализации. Вот одну из хозяйских «острот» получилось на 30-й минуте замкнуть нашему защитнику Николаю Покидышеву, но в свои ворота. Еще более жуткую ошибку совершил уже Антипин через 10 минут. За пределами штрафной он промахнулся мимо мяча, который достался Лебеденко, а тому надо было поразить пустые ворота. И этот мастер с близкого расстояния угодил в штангу! Комедия!

Но и после перерыва «комедия ошибок» на поле продолжилась, правда, в основном, за счет ошибок ярославцев. Исправить ситуацию заменами, организованными «Михалычем», пытался вышедший на поле Эльдар Низамутдинов, а с ним также «Рыжий» - Александр Эктов и Михаил Бакаев, но эффекта не было. Когда же на 73-й минуте наша защита еще раз «помогла» хозяевам, соорудив у себя пенальти, исход «комедии ошибок» стал очевиден.

«Торпедо» - «Шинник» - 2:0(1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU