2019-10-05T20:07:01+03:00
Происшествия

Две иномарки столкнулись на двойной сплошной на Горвалу

Информация о пострадавших уточняется
Роман РЫЖИКОВ
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Кто-то надолго запомнит День учителяКто-то надолго запомнит День учителяФото: Роман РЫЖИКОВ
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В субботу вечером, 5 октября, в Ярославле произошло ДТП: на Горвалу столкнулись «Форд Фокус» и «Шевроле Круз». По предварительной информации, обошлось без серьезных травм. Примечательно, вторая иномарка после столкновения оказалась посередине дороги. Удар пришелся в водительскую дверь, Можно предположить, что водитель пытался совершить разворот через двойную сплошную или отъезжал с парковочного места.

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах

ИСТОЧНИК KP.RU

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