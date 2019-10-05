В Ярославской области борются с лосями на дорогах

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-05T17:15:19+03:00

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От оленей на дороге нет никакого спасения. А выедешь за город – добавляются к оленям еще и лоси. И вот с ними никому не пожелаешь встретиться. Чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге, леса вдоль трассы М8 обносят защитным двухметровым забором. Вернее, сеткой из проволоки длинной 57 километров по обеим сторонам дороги в Ярославском, Переславском, Ростовском и Даниловском районах.

- Кроме того, в местах наиболее частого появления животных будет проведен ряд биотехнических мероприятий направленных на снижение их плотности населения.- заявил замдиректора областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Евгений Рощин.

Кстати, за сбитого лося вам или вашей страховой компании придется выплатить 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU