Поздравляем с Днем учителя!
Сегодня мы поздравляем всех учителей с их днем: и тех, кто еще только осваивает основы профессии, молодых специалистов и старожилов, тех, кто уже давно не преподает. Желаем вам послушных учеников, спокойных родителей, талантливых студентов, приятных коллег и, конечно, достижений в вашем благородном дел!
Отдельно поздравляем участников нашего конкурса «Классный учитель»! Так здорово, что за вас проголосовали тысячи людей! Значит, вы и правда классные!
Вьютнова Екатерина Алексеевна, заместитель директора по внеурочной работе, МОУ "Средняя школа № 72"Фото: Роман РЫЖИКОВ
5 место - Татьяна Александровна Потехина, учитель физической культуры, преподаватель-организатор ОБЖ школы №26
4 место - Вьютнова Екатерина Алексеевна, заместитель директора по внеурочной работе, МОУ "Средняя школа № 72"
3 место - Ольга Владимировна Шалашей, учитель начальных классов школы №37
2 место - Виктория Александровна Шемоханова учитель физической культуры школы №25
1 место -Ольга Викторовна Зыкова учитель математики, директор школы №28
Ольга Владимировна Шалашей, учитель начальных классов школы №37Фото: Роман РЫЖИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU