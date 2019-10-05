2019-10-05T16:45:00+03:00
Фотоконкурсы

Поздравляем с Днем учителя!

И подводим итоги конкурса от КП-Ярославль
Роман РЫЖИКОВ
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С Днем учителя!С Днем учителя!Фото: Роман РЫЖИКОВ
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Сегодня мы поздравляем всех учителей с их днем: и тех, кто еще только осваивает основы профессии, молодых специалистов и старожилов, тех, кто уже давно не преподает. Желаем вам послушных учеников, спокойных родителей, талантливых студентов, приятных коллег и, конечно, достижений в вашем благородном дел!

Отдельно поздравляем участников нашего конкурса «Классный учитель»! Так здорово, что за вас проголосовали тысячи людей! Значит, вы и правда классные!

Вьютнова Екатерина Алексеевна, заместитель директора по внеурочной работе, МОУ "Средняя школа № 72" Фото: Роман РЫЖИКОВ

Вьютнова Екатерина Алексеевна, заместитель директора по внеурочной работе, МОУ "Средняя школа № 72"Фото: Роман РЫЖИКОВ

5 место - Татьяна Александровна Потехина, учитель физической культуры, преподаватель-организатор ОБЖ школы №26

4 место - Вьютнова Екатерина Алексеевна, заместитель директора по внеурочной работе, МОУ "Средняя школа № 72"

3 место - Ольга Владимировна Шалашей, учитель начальных классов школы №37

2 место - Виктория Александровна Шемоханова учитель физической культуры школы №25

1 место -Ольга Викторовна Зыкова учитель математики, директор школы №28

Ольга Владимировна Шалашей, учитель начальных классов школы №37 Фото: Роман РЫЖИКОВ

Ольга Владимировна Шалашей, учитель начальных классов школы №37Фото: Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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