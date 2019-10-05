В тройном ДТП в Рыбинске пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-05T12:18:58+03:00

Водитель и пассажир "Лады" госпитализированы Фото: УМВД по Ярославской области

На перекресте Плеханова и Луначарского столкнулись "Лада", "Рено" и "Тойота"

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске ранним утром произошло серьезное ДТП. Около 5:40 на перекрестке улиц Плеханова и Луначарского столкнулись сразу три автомобиля. Два человека пострадали.

По предварительной информации, «Лада Гранта» столкнулась с «Рено Логан». Третьим участником ДТП стала «Тойота Венза». Отечественная легковушка перевернулась.

- В результате ДТП с травмами госпитализированы водитель автомашины «Лада-Гранта» мужчина 1956 г.р., пассажир данной автомашины мужчина 1946 г.р. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области

На место аварии выезжали медики, спасатели и сотрудники ДПС. По факту ДТП проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU