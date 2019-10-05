2019-10-05T12:18:58+03:00
Происшествия

В тройном ДТП в Рыбинске пострадали два человека

На перекресте Плеханова и Луначарского столкнулись "Лада", "Рено" и "Тойота"
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Водитель и пассажир "Лады" госпитализированыВодитель и пассажир "Лады" госпитализированыФото: УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:

В Рыбинске ранним утром произошло серьезное ДТП. Около 5:40 на перекрестке улиц Плеханова и Луначарского столкнулись сразу три автомобиля. Два человека пострадали.

По предварительной информации, «Лада Гранта» столкнулась с «Рено Логан». Третьим участником ДТП стала «Тойота Венза». Отечественная легковушка перевернулась.

- В результате ДТП с травмами госпитализированы водитель автомашины «Лада-Гранта» мужчина 1956 г.р., пассажир данной автомашины мужчина 1946 г.р. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области

На место аварии выезжали медики, спасатели и сотрудники ДПС. По факту ДТП проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поздравляем с Днем учителя!
«Сережа и микрофон» в Ярославле взял интервью у Басты и случайно раскрыл преступление
Ярославец поучаствовал в интернет-торгах и лишился 200 тысяч рублей
В Ярославле стартовало празднование международной недели космоса
Прокуратура Ярославской области выявила магазины с некачественным мясом
Тутаевское шоссе планируют приоткрыть к ноябрю
В Ярославле проверили ход строительства садика в Норских резеденциях
Ярославец нес с собой 7 свертков с марихуаной
В ярославской школе ребенку отказали в стакане воды, чтобы запить лекарство и заставили купить целую бутылку
В ярославских парках теперь нельзя строить
В Волковском театре не подтверждают информацию о новом директоре – Тухватуллиине
Иномарка улетела в кювет: в ДТП под Ярославлем пострадала 17-летняя девушка
Мэрия Ярославля: «Горку будут переделывать»
Ярославну поймали при попытке передать «посылку» в колонию
Ярославские приставы нашли должника по объявлению о продаже «Газели»
Тесные клетки и обезьянка без глаза: ярославцев возмутило, как живут звери в контактном зоопарке
В Рыбинске на Волжской набережной новый подрядчик переделает асфальт и пандус
Власти пояснили, почему почернела вода в Норе