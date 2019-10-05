В тройном ДТП в Рыбинске пострадали два человека
В Рыбинске ранним утром произошло серьезное ДТП. Около 5:40 на перекрестке улиц Плеханова и Луначарского столкнулись сразу три автомобиля. Два человека пострадали.
По предварительной информации, «Лада Гранта» столкнулась с «Рено Логан». Третьим участником ДТП стала «Тойота Венза». Отечественная легковушка перевернулась.
- В результате ДТП с травмами госпитализированы водитель автомашины «Лада-Гранта» мужчина 1956 г.р., пассажир данной автомашины мужчина 1946 г.р. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области
На место аварии выезжали медики, спасатели и сотрудники ДПС. По факту ДТП проводится проверка
ИСТОЧНИК KP.RU