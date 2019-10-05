2019-10-05T11:51:24+03:00
Общество

«Сережа и микрофон» в Ярославле взял интервью у Басты и случайно раскрыл преступление

Популярный блоггер снял выпуск про столицу Золотого Кольца
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Сергей Мезенцев/instagram.comФото: Сергей Мезенцев/instagram.com
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Сергей Мезенцев со своим оператором Валентином побывал в столице Золотого Кольца. Выпуск про Ярославль вышел в эфир 3 октября и уже собрал больше 80 тысяч просмотров.

Первый, с кем удалось поговорить Мезе, оказался чемпион по «лагерному» футболу. Далее блоггер поболтал с ярославцами на улице Кирова. На глазах съемочной группы разыгралась настоящая драма: когда ведущий брал интервью у человека, оказавшегося в нелегкой жизненной ситуации, к ним подошел подросток, узнавший за спиной у доходяги свой рюкзак. Еще одной фишкой выпуска стал разговор с Бастой, который в этот день давал концерт в Ярославле. Но, пожалуй, главным героем стал мужчина, который лишился пальцев на руках, но не пал духом.

В общем, выпуск оказался абсурдным, местами забавным и жизнеутверждающим. После неудачного «По секрету всему свету» - то, что доктор прописал.

ЯРОСЛАВЛЬ: Серёжа и микрофон в 4К #53 (Серёжа и золотое кольцо) (Баста).Деловые предложения мне сюда (менеджер корпорации БИГ НАМБРЗ Ирина) mgmt.meza@gmail.com Светлана - https://instagram.com/svetlayadeva БИГ НАМБРЗ - бигнамбрз.рф Я в Инстаграме - https://instagram.com/sergey_meza Заставка "Сережа и Золотое кольцо" - https://instagram.com/teodekosmo

ИСТОЧНИК KP.RU

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