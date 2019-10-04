Ярославец поучаствовал в интернет-торгах и лишился 200 тысяч рублей
В полицию Ростова обратился 31-летний местный житель, у которого неизвестные под предлогом заработка похитили крупную сумму денег. Потерпевший рассказал, что увидел в интернете информацию о проведении торгов.
- Для участия в них необходимо было приобрести лот. Сообщалось, что лот должен был быть продан, а денежные средства с процентами возвращены покупателю лота, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мужчина таким образом заплатил за несколько лотов.
В результате потерпевший лишился 197 тысяч рублей, обещанной прибыли не получил, потраченные деньги ему также никто не вернул. По факту случившегося заведено уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU