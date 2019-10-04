2019-10-04T20:37:40+03:00
Общество

Ярославец поучаствовал в интернет-торгах и лишился 200 тысяч рублей

Позже стало ясно, что пострадавший повелся на удочку мошенников
Полина ЗАЙЦЕВА
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Потерпевший лишился 197 тысяч рублей, обещанной прибыли не получил, потраченные деньги ему также никто не вернул.Потерпевший лишился 197 тысяч рублей, обещанной прибыли не получил, потраченные деньги ему также никто не вернул.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ростова обратился 31-летний местный житель, у которого неизвестные под предлогом заработка похитили крупную сумму денег. Потерпевший рассказал, что увидел в интернете информацию о проведении торгов.

- Для участия в них необходимо было приобрести лот. Сообщалось, что лот должен был быть продан, а денежные средства с процентами возвращены покупателю лота, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мужчина таким образом заплатил за несколько лотов.

В результате потерпевший лишился 197 тысяч рублей, обещанной прибыли не получил, потраченные деньги ему также никто не вернул. По факту случившегося заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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