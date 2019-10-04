Ярославец поучаствовал в интернет-торгах и лишился 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:36 2019-10-04T20:37:40+03:00

Потерпевший лишился 197 тысяч рублей, обещанной прибыли не получил, потраченные деньги ему также никто не вернул. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Позже стало ясно, что пострадавший повелся на удочку мошенников

Изменить размер текста: A A

В полицию Ростова обратился 31-летний местный житель, у которого неизвестные под предлогом заработка похитили крупную сумму денег. Потерпевший рассказал, что увидел в интернете информацию о проведении торгов.

- Для участия в них необходимо было приобрести лот. Сообщалось, что лот должен был быть продан, а денежные средства с процентами возвращены покупателю лота, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мужчина таким образом заплатил за несколько лотов.

В результате потерпевший лишился 197 тысяч рублей, обещанной прибыли не получил, потраченные деньги ему также никто не вернул. По факту случившегося заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU