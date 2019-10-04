В Ярославле стартовало празднование международной недели космоса

СЕГОДНЯ 19:39 2019-10-04T19:40:26+03:00

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В Ярославле 4 октября стартовали тематические мероприятия, посвящённые празднованию международной недели космоса. Она приурочена к дате запуска первого искусственного спутника Земли «Спутник I», который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года.

- Сегодня в Культурно-просветительском центре имени Валентины Терешковой начались мероприятия, приуроченные к проведению всемирной недели космоса, - добавили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Во время недели космоса в центре Валентины Терешковой гости смогут послушать концерт музыкальной группы «DoЛуны», посмотреть космическую сказку «Звездное послание», пройти квест «Тайна башни обсерватории». Кроме того сотрудники Института медико-биологических исследований проведут для гостей открытые лекции по космической медицине и биологии.

ИСТОЧНИК KP.RU