В Ярославле стартовало празднование международной недели космоса
В Ярославле 4 октября стартовали тематические мероприятия, посвящённые празднованию международной недели космоса. Она приурочена к дате запуска первого искусственного спутника Земли «Спутник I», который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года.
- Сегодня в Культурно-просветительском центре имени Валентины Терешковой начались мероприятия, приуроченные к проведению всемирной недели космоса, - добавили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Во время недели космоса в центре Валентины Терешковой гости смогут послушать концерт музыкальной группы «DoЛуны», посмотреть космическую сказку «Звездное послание», пройти квест «Тайна башни обсерватории». Кроме того сотрудники Института медико-биологических исследований проведут для гостей открытые лекции по космической медицине и биологии.
ИСТОЧНИК KP.RU