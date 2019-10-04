Прокуратура Ярославской области выявила магазины с некачественным мясом

СЕГОДНЯ 18:34 2019-10-04T18:34:22+03:00

В одном из магазинов и вовсе торговали просроченным мясом. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ярославской области совместно с сотрудниками Россельхознадзора провела проверку качества продажи мясной продукции в магазинах посёлка Некрасовское и села Левашово. В ходе рейда былы выявлены торговые точки, где продукция хранилась ненадлежащим образом.

- На момент проверки в магазинах на реализации находился товар, на котором отсутствовали сведения о наименовании пищевой продукции, ее составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, месте нахождения изготовителя, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Кроме того, на продукцию отсутствовали товарные и ветеринарные сопроводительные документы.

В одном из магазинов и вовсе торговали просроченным мясом. По итогам проверки предпринимателям были выписаны штрафы. В прокуратуре уточнили, что внимательно следят за процессом устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU