2019-10-04T18:34:22+03:00
Общество

Прокуратура Ярославской области выявила магазины с некачественным мясом

Устранение найденных нарушений поставлено прокуратурой на особый контроль
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
В одном из магазинов и вовсе торговали просроченным мясом.В одном из магазинов и вовсе торговали просроченным мясом.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

Прокуратура Ярославской области совместно с сотрудниками Россельхознадзора провела проверку качества продажи мясной продукции в магазинах посёлка Некрасовское и села Левашово. В ходе рейда былы выявлены торговые точки, где продукция хранилась ненадлежащим образом.

- На момент проверки в магазинах на реализации находился товар, на котором отсутствовали сведения о наименовании пищевой продукции, ее составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, месте нахождения изготовителя, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Кроме того, на продукцию отсутствовали товарные и ветеринарные сопроводительные документы.

В одном из магазинов и вовсе торговали просроченным мясом. По итогам проверки предпринимателям были выписаны штрафы. В прокуратуре уточнили, что внимательно следят за процессом устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославец поучаствовал в интернет-торгах и лишился 200 тысяч рублей
В Ярославле стартовало празднование международной недели космоса
Тутаевское шоссе планируют приоткрыть к ноябрю
В Ярославле проверили ход строительства садика в Норских резеденциях
Ярославец нес с собой 7 свертков с марихуаной
В ярославской школе ребенку отказали в стакане воды, чтобы запить лекарство и заставили купить целую бутылку
В ярославских парках теперь нельзя строить
В Волковском театре не подтверждают информацию о новом директоре – Тухватуллиине
Иномарка улетела в кювет: в ДТП под Ярославлем пострадала 17-летняя девушка
Мэрия Ярославля: «Горку будут переделывать»
Ярославну поймали при попытке передать «посылку» в колонию
Ярославские приставы нашли должника по объявлению о продаже «Газели»
Тесные клетки и обезьянка без глаза: ярославцев возмутило, как живут звери в контактном зоопарке
В Рыбинске на Волжской набережной новый подрядчик переделает асфальт и пандус
Власти пояснили, почему почернела вода в Норе