В Ярославле проверили ход строительства садика в Норских резеденциях
В Ярославле эксперты проверили ход строительства детского сада в жилом комплексе «Норские резиденции». Согласно их заключению, строительство идёт согласно графику.
- Двухэтажный сад в Норском рассчитан на 220 детей. Это первое дошкольное учреждение в микрорайоне. Сейчас практически завершена кладка стен, выполнен монтаж перекрытий второго этажа, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области.
Сейчас подрядчик работает над утеплением фасадов здания. Уже в ноябре к объекту начнут подводить коммуникации. Согласно проекту, в садике будут обустроены группы, изостудия, актовый и спортивный залы, компьютерный класс, кабинеты логопеда и психолога, в также уличные спортивные площадки. Завершить строительство планируется летом 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU