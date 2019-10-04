В Ярославле проверили ход строительства садика в Норских резеденциях

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-04T16:51:58+03:00

Уже в ноябре подрядчик приступит к проведению коммуникаций

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В Ярославле эксперты проверили ход строительства детского сада в жилом комплексе «Норские резиденции». Согласно их заключению, строительство идёт согласно графику.

- Двухэтажный сад в Норском рассчитан на 220 детей. Это первое дошкольное учреждение в микрорайоне. Сейчас практически завершена кладка стен, выполнен монтаж перекрытий второго этажа, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Сейчас подрядчик работает над утеплением фасадов здания. Уже в ноябре к объекту начнут подводить коммуникации. Согласно проекту, в садике будут обустроены группы, изостудия, актовый и спортивный залы, компьютерный класс, кабинеты логопеда и психолога, в также уличные спортивные площадки. Завершить строительство планируется летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU