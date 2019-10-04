2019-10-04T16:39:37+03:00
Происшествия

Ярославец нес с собой 7 свертков с марихуаной

Теперь он понесет наказание
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославские сотрудники наркоконтроля задержали 36-летнего мужчину. С собой у ярославца было 7 свертков с растительным веществом.

Вещество направили в экспертно-криминалистический центр, где было установлено, что в свертках более 14 граммов марихуаны. Наркотики предназначались для сбыта.

Местный житель нигде не работал, и сам часто любил употребить растительные вещества.

– В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь он может отправиться за решетку на срок от 8 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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