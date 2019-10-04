Ярославец нес с собой 7 свертков с марихуаной
Теперь он понесет наказание
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Ярославские сотрудники наркоконтроля задержали 36-летнего мужчину. С собой у ярославца было 7 свертков с растительным веществом.
Вещество направили в экспертно-криминалистический центр, где было установлено, что в свертках более 14 граммов марихуаны. Наркотики предназначались для сбыта.
Местный житель нигде не работал, и сам часто любил употребить растительные вещества.
– В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Теперь он может отправиться за решетку на срок от 8 до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU