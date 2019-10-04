Ярославец нес с собой 7 свертков с марихуаной

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-04T16:39:37+03:00

Теперь он понесет наказание

Изменить размер текста: A A

Ярославские сотрудники наркоконтроля задержали 36-летнего мужчину. С собой у ярославца было 7 свертков с растительным веществом.

Вещество направили в экспертно-криминалистический центр, где было установлено, что в свертках более 14 граммов марихуаны. Наркотики предназначались для сбыта.

Местный житель нигде не работал, и сам часто любил употребить растительные вещества.

– В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь он может отправиться за решетку на срок от 8 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU