В ярославской школе ребенку отказали в стакане воды, чтобы запить лекарство и заставили купить целую бутылку

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-04T15:07:14+03:00

Ученику не хватило на проезд, и домой он пошел пешком Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мальчику не хватило на проезд, и он пошел домой пешком

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Очередной скандал произошел в ярославской школе №72.

Ученик попросил в столовой воды, чтобы запить таблетку, но ему отказали. Зато предложили купить бутылочку с водой, объемом 0,5 литра. Мальчик отдал за нее последние деньги, которые должен был потратить на проезд, а домой пошел пешком.

– Семья Савченко –те самые украинские беженцы. Родители и шесть ребятишек переехали из Шахтерска за лучшей жизнью. Ну, собственно, вот она. Капитализм за гранью, – написал анонимный источник в соцсетях.

В самой школе ответили, что пока не в курсе случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU