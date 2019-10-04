2019-10-04T15:07:14+03:00
Общество

В ярославской школе ребенку отказали в стакане воды, чтобы запить лекарство и заставили купить целую бутылку

Мальчику не хватило на проезд, и он пошел домой пешком
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ученику не хватило на проезд, и домой он пошел пешкомУченику не хватило на проезд, и домой он пошел пешкомФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Очередной скандал произошел в ярославской школе №72.

Ученик попросил в столовой воды, чтобы запить таблетку, но ему отказали. Зато предложили купить бутылочку с водой, объемом 0,5 литра. Мальчик отдал за нее последние деньги, которые должен был потратить на проезд, а домой пошел пешком.

– Семья Савченко –те самые украинские беженцы. Родители и шесть ребятишек переехали из Шахтерска за лучшей жизнью. Ну, собственно, вот она. Капитализм за гранью, – написал анонимный источник в соцсетях.

В самой школе ответили, что пока не в курсе случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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