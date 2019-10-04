В ярославских парках теперь нельзя строить
Прокуратура Ярославля, проанализировав документ, пришла к выводу, что многие формулировки в нем неоднозначны и дают возможность застраивать особо охраняемые природные территории в черте города. Именно из-за такой лазейки в нормативных документах и началось строительство жилых домов в районе Павловской рощи Дзержинского района.
- Прокуратура опротестовала Правила землепользования и застройки города Ярославля в части установления градостроительного регламента для зон с особыми условиями использования – особо охраняемых природных территорий, - сообщает прокуратура Ярославской области. – Решением Муниципалитета Ярославля протест был удовлетворен.
Так что теперь построить, например, жилой дом в парке не получится.
ИСТОЧНИК KP.RU