2019-10-04T13:54:19+03:00
Общество

В ярославских парках теперь нельзя строить

Прокуратура города предложила внести изменения в Правила землепользования и застройки Ярославля
Полина Вачнадзе
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Стройка у Павловской рощи была приостановленаСтройка у Павловской рощи была приостановленаФото: Правительство Ярославской области
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Прокуратура Ярославля, проанализировав документ, пришла к выводу, что многие формулировки в нем неоднозначны и дают возможность застраивать особо охраняемые природные территории в черте города. Именно из-за такой лазейки в нормативных документах и началось строительство жилых домов в районе Павловской рощи Дзержинского района.

- Прокуратура опротестовала Правила землепользования и застройки города Ярославля в части установления градостроительного регламента для зон с особыми условиями использования – особо охраняемых природных территорий, - сообщает прокуратура Ярославской области. – Решением Муниципалитета Ярославля протест был удовлетворен.

Так что теперь построить, например, жилой дом в парке не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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