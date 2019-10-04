Иномарка улетела в кювет: в ДТП под Ярославлем пострадала 17-летняя девушка
Управлял автомобилем 22-летний парень
ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В ночь с четверга на пятницу, 4 октября, около 2.15 ночи на 77 километре дороги Ярославль-Рыбинск в Большесельском районе случилось ДТП.
Автомобиль «Шкода Октавия» ехал в сторону Углича. 22-летний водитель не справился с управлением и улетел в кювет.
С ним была 17-летняя пассажирка. Девушку доставили в больницу.
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи скорой помощи.
– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU