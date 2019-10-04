2019-10-04T12:50:42+03:00
Общество

Мэрия Ярославля: «Горку будут переделывать»

Городские власти успокоили мам, которым не понравилась «экогорка» в Юбилейном парке
Полина Вачнадзе
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Кататься на горке сейчас запрещено/ФОТО: из соцсетиКататься на горке сейчас запрещено/ФОТО: из соцсети
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На шум, который поднялся в соцсетях после публикации фотографий из Юбилейного парка, быстро отреагировала мэрия Ярославля. Свои объяснения по данному вопросу власти опубликовали в обсуждении под постом.

- На данный момент проект детской площадки в Юбилейном парке не завершен и не принят в эксплуатации, поэтому пока пользоваться данным городком запрещено. Горка с земляным валом сделана не по проекту и будет переделываться.

В доказательство своих слов мэрия разместила фотографии горки с прикрепленными табличками, запрещающими ее эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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