Мэрия Ярославля: «Горку будут переделывать»

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-04T12:50:42+03:00

Кататься на горке сейчас запрещено/ФОТО: из соцсети

Изменить размер текста: A A

На шум, который поднялся в соцсетях после публикации фотографий из Юбилейного парка, быстро отреагировала мэрия Ярославля. Свои объяснения по данному вопросу власти опубликовали в обсуждении под постом.

- На данный момент проект детской площадки в Юбилейном парке не завершен и не принят в эксплуатации, поэтому пока пользоваться данным городком запрещено. Горка с земляным валом сделана не по проекту и будет переделываться.

В доказательство своих слов мэрия разместила фотографии горки с прикрепленными табличками, запрещающими ее эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU