Ярославну поймали при попытке передать «посылку» в колонию
Девушка отделалась штрафом
Изъяли телефоны и зарядные устройства
Изменить размер текста:
Ярославна решила сделать доброе, с ее точки зрения, дело, и поплатилась за это. Добро, как известно, наказуемо, особенно, если еще при этом нарушается закон.
24-летняя девушка была задержана при попытке перебросить через забор исправительной колонии 6 сотовых телефонов, 9 зарядных устройств и 9 зажигалок. В итоге мировой суд назначил ей наказание – штраф в 3 тысячи рублей с конфискацией вещей, которые она хотела перекинуть. Телефоны, зарядки и зажигалки стали собственностью Росимущества, сообщает пресс-служба ярославского Управление ФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU