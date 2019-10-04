2019-10-04T12:51:30+03:00
Происшествия

Ярославну поймали при попытке передать «посылку» в колонию

Девушка отделалась штрафом
Полина Вачнадзе
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Изъяли телефоны и зарядные устройстваИзъяли телефоны и зарядные устройства
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Ярославна решила сделать доброе, с ее точки зрения, дело, и поплатилась за это. Добро, как известно, наказуемо, особенно, если еще при этом нарушается закон.

24-летняя девушка была задержана при попытке перебросить через забор исправительной колонии 6 сотовых телефонов, 9 зарядных устройств и 9 зажигалок. В итоге мировой суд назначил ей наказание – штраф в 3 тысячи рублей с конфискацией вещей, которые она хотела перекинуть. Телефоны, зарядки и зажигалки стали собственностью Росимущества, сообщает пресс-служба ярославского Управление ФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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