Ярославские приставы нашли должника по объявлению о продаже «Газели»

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-04T11:27:35+03:00

Мужчина скрывался, чтобы не оплачивать долги по кредиту

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Ярославские судебные приставы нашли должника по объявлению о продаже машины. Мужчина задолжал по кредиту более 55 тысяч рублей.

– В рамках 11 исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам, административным штрафам и кредиту, судебным приставом-исполнителем Даниловского районного отдела было изучено имущественное положение должника, выявлено автотранспортное средство, принадлежащее ему на праве собственности, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Житель региона скрывался от представителей власти, не жил по месту регистрации, и его объявили в розыск.

Спустя время он разместил объявление. Приставы позвонили от лица покупателей, которые хотели купить «Газель». Они договорились посмотреть технику и арестовали ее.

Если мужчина в ближайшее время не погасит долг, то машину реализуют.

ИСТОЧНИК KP.RU