Ярославские приставы нашли должника по объявлению о продаже «Газели»
Ярославские судебные приставы нашли должника по объявлению о продаже машины. Мужчина задолжал по кредиту более 55 тысяч рублей.
– В рамках 11 исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам, административным штрафам и кредиту, судебным приставом-исполнителем Даниловского районного отдела было изучено имущественное положение должника, выявлено автотранспортное средство, принадлежащее ему на праве собственности, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Житель региона скрывался от представителей власти, не жил по месту регистрации, и его объявили в розыск.
Спустя время он разместил объявление. Приставы позвонили от лица покупателей, которые хотели купить «Газель». Они договорились посмотреть технику и арестовали ее.
Если мужчина в ближайшее время не погасит долг, то машину реализуют.
ИСТОЧНИК KP.RU