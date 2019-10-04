Тесные клетки и обезьянка без глаза: ярославцев возмутило, как живут звери в контактном зоопарке

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-04T12:51:59+03:00

И в клетке, и на поводке/ФОТО: соцсети

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Гневный пост в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала жительница Ярославля Наталья Овчаренко. Она рассказала, в каких жутких условиях живут животные – обитатели контактного зоопарка, расположенного в одном из крупных торговых центров.

- Животные в ужасных условиях, клетки тесные, не соответствуют нормам, должна быть часть закрыта для отдыха животного. В некоторых клетках нет воды, животные привязаны за поводок. Поведение животных активное, что может говорить о стрессе. Некоторые покалечены, обезьянка без глаза, - пишет Наталья. – Приняты законы в поддержку животных, но почему-то в Ярославле они не соблюдаются. Хочется донести до людей, что посещением таких мест они поддерживают этот жестокий бизнес!

Мы связались с девушкой, как оказалось, лишь написанием гневного поста она не ограничилась:

- История эта меня, мягко говоря, шокировала. Мною были поданы жалобы в полицию Дзержинского района, в региональный департамент ветеринарии, в управления Россельхознадзора и Росприроднадзора.

Естественно, пост вызвал немало возмущения в социальных сетях. Ярославцы предлагают самих владельцев контактных зоопарков посадить «в клетки, на поводок, без еды и воды, посмотреть, что с ними будет». Есть варианты забрать животных, отдать в государственный зоопарк и наложить штраф в пользу бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU