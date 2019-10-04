В Рыбинске на Волжской набережной новый подрядчик переделает асфальт и пандус

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-04T10:17:42+03:00

На набережной уже демонтировали асфальтовое покрытие, которое уложил предыдущий подрядчик Фото: Администрация Рыбинска

Работы по асфальтировке планируют завершить к середине октября

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В Рыбинске подрядчик начал благоустраивать пандус на Волжской набережной в районе Водоканала.

Там уже демонтировали асфальтовое покрытие, которое уложил предыдущий подрядчик. Он выполнил работы весной, но Управление городского хозяйство нашло несоответствия проекту и не приняло результат.

Дальше начались торги, на которых определили новую подрядную организацию.

В этом году будут выполнены только работы по асфальтировке. Оценить объект предложат общественникам и активистам из числа маломобильных групп населения. Ограждение будет установлено в следующем году, если оно потребуется жителям с ограниченными возможностями здоровья, поделился планами директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.

Работы завершат к середине октября.

Все конструкции выполнят строго по ГОСТу. Инвалид-колясочник или ребенок на роликах смогут безопасно передвигаться по пандусу.

ИСТОЧНИК KP.RU