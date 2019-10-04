В Рыбинске на Волжской набережной новый подрядчик переделает асфальт и пандус
В Рыбинске подрядчик начал благоустраивать пандус на Волжской набережной в районе Водоканала.
Там уже демонтировали асфальтовое покрытие, которое уложил предыдущий подрядчик. Он выполнил работы весной, но Управление городского хозяйство нашло несоответствия проекту и не приняло результат.
Дальше начались торги, на которых определили новую подрядную организацию.
В этом году будут выполнены только работы по асфальтировке. Оценить объект предложат общественникам и активистам из числа маломобильных групп населения. Ограждение будет установлено в следующем году, если оно потребуется жителям с ограниченными возможностями здоровья, поделился планами директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.
Работы завершат к середине октября.
Все конструкции выполнят строго по ГОСТу. Инвалид-колясочник или ребенок на роликах смогут безопасно передвигаться по пандусу.
ИСТОЧНИК KP.RU