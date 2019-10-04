2019-10-04T09:58:40+03:00
Происшествия

В Ярославле отец двоих детей заставлял 12-летнюю школьницу присылать ему обнаженные фотки

Суд вынес извращенцу приговор, а девочка получила моральную компенсацию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Он пугал школьницу тем, что разошлет фото ее друзьямОн пугал школьницу тем, что разошлет фото ее друзьямФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Осенью 2015 года 36-летний ярославец познакомился в социальной сети с 12-летней девочкой. На ее страничке был указан другой возраст, но в личной переписке школьница призналась, что она несовершеннолетняя.

Однако взрослого мужчину это не остановило. Он стал просить у ребенка непристойные фотографии, угрожая и шантажируя. Малышка испугалась, но прислала преступнику то, что он хотел.

Как известно, аппетит приходит во время еды, и любитель детского порно потребовал еще. Он пугал школьницу тем, что разошлет фото ее друзьям, поэтому она соглашалась «играть» по его правилам.

В какой-то момент девочка не выдержала и рассказала маме. Мама обратилась в полицию.

Правоохранители нашли извращенца. Оказалось, что он женат и является отцом двоих маленьких детей.

– Собранные следственными органами СК России по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летнего местного жителя, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области. – Он обвинялся в понуждении путем шантажа к иным действиям сексуального характера.

Наконец ярославец услышал приговор – 3 года 6 месяцев колонии-поселении. Также по факту гражданского иска его обязали выплатить девочке 200 тысяч морального ущерба.

– Прокурор подал апелляцию, апелляция назначена на 10 октября, – рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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