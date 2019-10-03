2019-10-03T20:27:28+03:00
Спорт

«Бронепоезд» забивает «Магнитке» три гола, но этого мало для победы

Команда Александра Ардашева проигрывает и третий матч на выезде
Виктор ПОЛЯК
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Завершающий матч выезда на Урал «Локомотив» под руководством Александра Ардашева провел в Магнитогорске очень неровно. Особенно первый период, в котором движение у ярославцев заметно отставало от предложенных хозяевами скоростей. Не удивительно, что ворота Ильи Коновалова постоянно были под обстрелом. Можно только поразиться всего одному пропущенному голу, да и тот в меньшинстве. Совсем в другом ключе заиграл «Локомотив» после перерыва. Наши прибавили и в скорости, и в боевитости. Игра надолго переместилась от ворот Коновалова к воротам Кошечкина. А на самой первой минуте периода Кошечкин едва не оказался вместе с шайбой за линией ворот. Но судьи все же успели зафиксировать остановку игры. Тем не менее, давление на «Магнитку» дало эффект на 32-й минуте после затяжной позиционной атаки наших. Стефан да Коста из угла выложил шайбу Антону Ландеру, который с семи метров прямо перед воротами мощным щелчком поразил «девятку». Казалось бы, удача поможет переломить неудачный ход игры. Наши усилили натиск и… попали на контратаку «три на два». Попытка догоняющего третьего с нашей стороны помешать броску получилась фатальной. Рикошет застал Коновалова врасплох. Пропущенный ярославцами гол как-то охладил натиск «Локомотива». К тому же, получил травму Тай Рэтти, что вынудило вносить коррективы, в том числе в первом звене. И хотя третий период ярославцы опять начали очень активно и даже весьма быстро сравняли счет, но наслаждаться хрупким равновесием счета вновь довелось недолго. Совершенно необоснованно Артем Ильенко задерживает рукой Сергея Мозякина – 2 минуты. И опять «сталевары» реализуют «лишнего». «Бронепоезд» вновь в грогги. Игра ломается. Коновалову добавляется работы. До поры он справляется, но за две минуты до сирены счет становится убийственным – 4:2. Поразительно, но «Локомотив» вдруг взорвался атаками и заработал большинство, в котором Ардашев применил новинку, сняв вратаря. После ряда инцидентов Ландеру удается с острого угла завершить мощную атаку и сократить отставание до гола. Но без вратаря забить еще гол не вышло. А хозяева пустые ворота все же с трудом, но поразили.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Локомотив» – 5:3 (1:0;1:1;3:2)

ИСТОЧНИК KP.RU

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