2019-10-03T19:10:03+03:00
Общество

До конца недели в Ярославле будет 13 градусов, а потом выпадет снег

В выходные синоптики обещают дождь
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области потеплеет до 8-13 градусов. В целом погода в регионе будет облачная.

Ночью и днем пойдет небольшой дождь.

Подует юго-западный ветер 6-11 метров в секунду. В светлое время суток порывы увеличатся до 15 метров в секунду.

Ночью ртуть в термометре упадет до отметки в 7-12 градусов.

Туманов не ожидается. Метеорологическая видимость будет хорошая: 6000-9000 метров.

Относительно теплая погода продержится до выходных, а на следующей неделе синоптики обещают минусовую температуру и снежные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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