До конца недели в Ярославле будет 13 градусов, а потом выпадет снег
В выходные синоптики обещают дождь
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В Ярославской области потеплеет до 8-13 градусов. В целом погода в регионе будет облачная.
Ночью и днем пойдет небольшой дождь.
Подует юго-западный ветер 6-11 метров в секунду. В светлое время суток порывы увеличатся до 15 метров в секунду.
Ночью ртуть в термометре упадет до отметки в 7-12 градусов.
Туманов не ожидается. Метеорологическая видимость будет хорошая: 6000-9000 метров.
Относительно теплая погода продержится до выходных, а на следующей неделе синоптики обещают минусовую температуру и снежные осадки.
ИСТОЧНИК KP.RU