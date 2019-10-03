В мэрии Ярославля не предусмотрели статьи расхода на ремонт детских городков

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-03T17:46:36+03:00

Ряд площадок имеет существенные недостатки, меры к устранению которых не приняты. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле сотрудники прокуратуры провели проверку на предмет соблюдения безопасности при эксплуатации детских городков. В ходе рейда выяснилось, что городки, принадлежащие городу, не ремонтируются должным образом.

- Целый ряд площадок имеет существенные недостатки, меры к устранению которых не приняты. При этом денежные средства на такие работы мэрией в бюджете не предусмотрены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Кроме того, ряд детских городков были демонтированы в нарушение требований о порядке списания муниципального имущества при наличии данных о возможности их ремонта.

По результатам проведённой проверки прокуратура внесла в адрес мэра Ярославля Владимира Волкова представление. Устранение выявленных нарушений поставлено прокуратурой на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU