В мэрии Ярославля не предусмотрели статьи расхода на ремонт детских городков
В Ярославле сотрудники прокуратуры провели проверку на предмет соблюдения безопасности при эксплуатации детских городков. В ходе рейда выяснилось, что городки, принадлежащие городу, не ремонтируются должным образом.
- Целый ряд площадок имеет существенные недостатки, меры к устранению которых не приняты. При этом денежные средства на такие работы мэрией в бюджете не предусмотрены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Кроме того, ряд детских городков были демонтированы в нарушение требований о порядке списания муниципального имущества при наличии данных о возможности их ремонта.
По результатам проведённой проверки прокуратура внесла в адрес мэра Ярославля Владимира Волкова представление. Устранение выявленных нарушений поставлено прокуратурой на особый контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU