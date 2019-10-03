2019-10-03T17:22:04+03:00
Общество

Пропавшую после поездки на «Бла Бла каре» девушку нашли

Поиски Ренаты Салаховой из Рыбинска окончены
Роман РЫЖИКОВ
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Поиски пропавшей Ренаты Салаховой длились почти две недели. Девушка из Рыбинска поехала в Ярославль на «Бла Бла каре», а когда приехала, связь с ней оборвалась. Девушка приехала в областной центр, чтобы навестить больную мать, но до ее дома так и не дошла.

Близкие пропавшей сообщили, что с девушкой, к счастью, все хорошо. Она нашлась. Однако, где она была все это время, пока не сообщается.

В следственном комитете информацию подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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