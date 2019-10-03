В одном из магазинов Ярославля торговали алкоголем без лицензии

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-03T16:44:16+03:00

Алкоголь, который реализовывался в торговой точке, не имел никаких документов и сертификатов. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле прокуратура совместно с полицией провела проверку магазинов на предмет незаконной продажи алкогольной продукции. В ходе рейда был выявлен магазин «Немра», расположенный в доме №55 по улице Гагарина. Алкоголь, который реализовывался в торговой точке, не имел никаких документов, сертификатов и лицензии.

- По результатам проверки прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Алкогольная продукция в количестве 27 с половиной литров на сумму более 12 тысяч рублей изъята сотрудниками полиции.

Арбитражный суд Ярославской области признал юридическое лицо виновным. Фемида привлекла его к административной ответственности и назначила штраф в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU