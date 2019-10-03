2019-10-03T16:44:16+03:00
Общество

В одном из магазинов Ярославля торговали алкоголем без лицензии

Полиция изъяла более 27 литров опасного алкоголя
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Алкоголь, который реализовывался в торговой точке, не имел никаких документов и сертификатов.Алкоголь, который реализовывался в торговой точке, не имел никаких документов и сертификатов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле прокуратура совместно с полицией провела проверку магазинов на предмет незаконной продажи алкогольной продукции. В ходе рейда был выявлен магазин «Немра», расположенный в доме №55 по улице Гагарина. Алкоголь, который реализовывался в торговой точке, не имел никаких документов, сертификатов и лицензии.

- По результатам проверки прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Алкогольная продукция в количестве 27 с половиной литров на сумму более 12 тысяч рублей изъята сотрудниками полиции.

Арбитражный суд Ярославской области признал юридическое лицо виновным. Фемида привлекла его к административной ответственности и назначила штраф в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До конца недели в Ярославле будет 13 градусов, а потом выпадет снег
В мэрии Ярославля не предусмотрели статьи расхода на ремонт детских городков
Пропавшую после поездки на «Бла Бла каре» девушку нашли
Рыбинский космонавт Алексей Овчинин вернулся на Землю
Огнетушитель Саша сфотографировался в огромных дорожных ярославских ямах
Какие еще дороги могут отремонтировать в Брагино
В Рыбинске благоустроили Лозовский сквер
Ярославские мамочки недовольны новой «экогоркой» в Юбилейном парке
Что говорит статистика? Считаем деньги ярославцев
Актриса из Ярославля вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России
С ароматами московского мусора: ярославцы сфотографировали черно-коричневую реку Нору
Изменения трамвайных маршрутов №6 и №9 в Ярославле
Обанкротившееся «Вощажниково» сменило хозяина и сохранило гарантии для работников
Ждем эльфов и гномов: Ярославль присоединится к переписи населения
Ярославна лишились трехкомнатной квартиры из-за кредитного долга в 5 миллионов рублей
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Ренаты Салаховой в Ярославле