Огнетушитель Саша сфотографировался в огромных дорожных ярославских ямах
Ярославец Артем Тихонов придумал необычную акцию. Он взял красный огнетушитель, назвал его Сашей и сфотографировал в глубоких дорожных ямах Архангельского проезда.
Кадры появились в паблике «Жесть Ярославль».
Горожане с удовольствием поддержали идею подписчика и стали предлагать новые варианты для фотосессии. Они звали огнетушителя Сашу на проспект Машиностроителей, на Промышленную улицу, на Красный Перекоп, Сосновую улицу и улицу Папанина, в Дядьково и на Пожарского.
Инициативные ярославцы предложили создать Саше страницу в инстаграм и вместе следить за его путешествиями по разбитым дорогам.
ИСТОЧНИК KP.RU