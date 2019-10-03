2019-10-03T16:33:54+03:00
Общество

Огнетушитель Саша сфотографировался в огромных дорожных ярославских ямах

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Екатерина РЯБЦЕВА
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Фото Артема Тихонова опубликовано в группе "Жесть Ярославль" ВконтактеФото Артема Тихонова опубликовано в группе "Жесть Ярославль" Вконтакте
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Ярославец Артем Тихонов придумал необычную акцию. Он взял красный огнетушитель, назвал его Сашей и сфотографировал в глубоких дорожных ямах Архангельского проезда.

Кадры появились в паблике «Жесть Ярославль».

Горожане с удовольствием поддержали идею подписчика и стали предлагать новые варианты для фотосессии. Они звали огнетушителя Сашу на проспект Машиностроителей, на Промышленную улицу, на Красный Перекоп, Сосновую улицу и улицу Папанина, в Дядьково и на Пожарского.

Инициативные ярославцы предложили создать Саше страницу в инстаграм и вместе следить за его путешествиями по разбитым дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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