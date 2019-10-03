2019-10-03T15:06:54+03:00
Общество

В Рыбинске благоустроили Лозовский сквер

Почти все работы выполнены на деньги местных бизнесменов
Екатерина РЯБЦЕВА
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Работы проходили в два этапаРаботы проходили в два этапаФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске почти завершилось благоустройство внутреннего парка усадьбы купца Журавлева. Для горожан эта локация больше известна как Лозовский сквер.

Работы проходили в два этапа. В прошлом году была выполнена подготовительная часть, а основное благоустройство пришлось на 2019 год. Основная часть финансирования – это частные инвестиции предпринимателей и собственников зданий, которые расположены поблизости.

– Мы привели в порядок столетние дубы, вывезли весь хлам, создали дорожки, организовали площадку для установки детского городка, разбили клумбу. Лозовский парк - наш подарок Рыбинску. Мы вложили сюда один миллион рублей, — поделился Владимир Запорожец, директор фирмы «Формика», один из инициаторов восстановления парка.

Освещение парка взяли на себя власти города. Они установят стилизованные под старину фонари.

ИСТОЧНИК KP.RU

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