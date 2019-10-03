Ярославские мамочки недовольны новой «экогоркой» в Юбилейном парке

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-03T14:23:54+03:00

Мамы не хотят, чтобы после прогулок дети были грязные/ФОТО: соцсети

Изменить размер текста: A A

В Юбилейном парке смонтировали новый детский городок. Он выглядит современно и экологично: все части конструкций выполнены из дерева. Выделяется только пластиковая горка, но и она отлично вписалась в концепцию, так как встроена в большую кучу песка.

Однако горожан такое альтернативное решение не очень порадовало. Ярославские мамочки высказали свое недовольство в группе «Подслушано в Ярославле».

– Для кого, простите, этот арт-объект? Ребенок через 2 минуты был весь в сыром песке с головы до ног, – написала анонимная пользовательница соцсетей. – Про остальное промолчу в надежде, что это пока недоделано.

Некоторые ярославцы поддержали недовольство мамы, и уверены, что песок вокруг конструкции продержится недолго: дети и животные быстро его растаскают. Кстати, о животных. Они тоже могут доставить песчаной горке некоторые неприятности.

Нашлись и сторонники необычной детской площадки.

– Отличная горка! На следующий год засеют травкой, а зимой снежная будет, – считают позитивные горожане. – Экономика должна быть экономной.

ИСТОЧНИК KP.RU