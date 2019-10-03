2019-10-03T14:14:37+03:00
Общество

Что говорит статистика? Считаем деньги ярославцев

Росстат озвучил средние ежемесячные зарплаты по России
Полина Вачнадзе
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Ярославская область на 5 месте в ЦФО по среднему заработкуЯрославская область на 5 месте в ЦФО по среднему заработкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Говорится, что за январь-июль этого года средняя ежемесячная номинальная зарплата в стране выросла аж на 7,2% и составила 46 263 рубля.

В тройке лидеров – Центральный, Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа. Там средний заработок составляет порядка 58, 54 и 51 тысяча соответственно. Не бедствуют люди на Чукотке (105 тысяч рублей), в Москве (чуть более 91 тысячи), в Магаданской области (89 тысяч). Однако не стоит забывать, что цифры усредненные, так что кто-то ест мясо, кто-то капусту, а в общем мы едим голубцы.

В Ярославской области средняя зарплата в январе-июле, по данным Росстата, - 34 778 рублей и, по сравнению с тем же периодом года 2018-го, выросла на 5%. Если говорить о ЦФО в целом, то из 18 субъектов мы находимся на 5 месте по среднему заработку. Опережают нас, что неудивительно, Москва и Московская область, следом идут Калужский и Тульский регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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