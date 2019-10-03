Изменения трамвайных маршрутов №6 и №9 в Ярославле

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-03T11:47:05+03:00

Изменить размер текста: A A

С 7 октября в расписании трамвайных маршрутов №6 и №9 в Ярославле появятся изменения.

Так, «шестерка» будет начинать движение по будням от «Автозаводской» в 5:57, в выходные – в 7:44. Последний трамвай от нее поедет в 19:57 в рабочие дни и в 20:02 по субботам и воскресеньям.

«Девятка» будет стартовать от «Блюхера» в 6:25 и в 8:34 по выходным. Последний трамвай поедет в 19:25 и в 19:51 соответственно.

Более детальное расписание выложено на сайте мэрии. Попробуйте разгадать этот шифр.

Отметим, за ходом общественного транспорта очень удобно следить при помощи сервиса Яндекс.Карты онлайн. Там можно увидеть, где в данный момент находится ваш трамвай, автобус или троллейбус.

ИСТОЧНИК KP.RU