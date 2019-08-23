Ярославцы смогут отслеживать общественный транспорт в Яндекс.Картах
Правительство региона подписало договор с сервисом
Новая опция сервиса очень удобнаяФото: Роман РЫЖИКОВ
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Приятная новость для ярославских пользователей общественного транспорта и мобильного интернета. Теперь свой автобус, троллейбус, трамвай и даже маршрутку можно будет отследить при помощи сервиса Яндекс.Карты. Следить за их передвижением можно в режиме онлайн, так же как узнать точный маршрут и время прибытия на остановку.
На карте очень удобно отображается, в каком именно направлении движется транспорт в данный момент, а еще можно узнать, могут ли пассажиры перевезти, например, велосипед.
Опция стала возможной благодаря подписания договора между Яндексом и правительством региона.
ИСТОЧНИК KP.RU