Ярославна лишились трехкомнатной квартиры из-за кредитного долга в 5 миллионов рублей
Ярославские приставы арестовали у местной жительницы 3-х комнатную квартиру, которую оценили в 4,8 миллиона рублей. Недвижимость находится в одной из деревень Ярославской области.
Собственница жилья не смогла погасить кредит и заимела крупный долг в 5 миллионов рублей.
– На основании судебного решения, после применения необходимого комплекса мер, судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста заложенного имущества, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
После этого женщина не приняла никаких мер, и, следовательно, квартира будет продана на аукционе. Вырученные деньги пойдут на погашение кредитной задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU