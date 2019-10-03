Ярославна лишились трехкомнатной квартиры из-за кредитного долга в 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-03T10:51:55+03:00

Даже после ареста заложенного имущества женщина не поспешила погасить задолженность

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Ярославские приставы арестовали у местной жительницы 3-х комнатную квартиру, которую оценили в 4,8 миллиона рублей. Недвижимость находится в одной из деревень Ярославской области.

Собственница жилья не смогла погасить кредит и заимела крупный долг в 5 миллионов рублей.

– На основании судебного решения, после применения необходимого комплекса мер, судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста заложенного имущества, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

После этого женщина не приняла никаких мер, и, следовательно, квартира будет продана на аукционе. Вырученные деньги пойдут на погашение кредитной задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU