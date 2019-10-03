2019-10-03T10:56:05+03:00
Общество

Ждем эльфов и гномов: Ярославль присоединится к переписи населения

Переписчики посетят 218 тысяч жилых домов
Полина Вачнадзе
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Вполне ожидаемо появление среди населения Россия гномов и эльфов, как это было в 2010 годуВполне ожидаемо появление среди населения Россия гномов и эльфов, как это было в 2010 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В стране вовсю идет подготовка к очередной переписи населения, которая запланирована на октябрь 2020 года. В отличие от переписи почти 10-летней давности, в этот раз акцент будет сделан на использование новых технологий. Например, ярославцы смогут самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг или в МФЦ. Тогда и постороннего человека в свой дом можно не пускать. Кроме того, для особо боязливых откроют специальные участки, где также можно «переписаться».

Как и всегда, информация интервьюерами будет вноситься без каких-либо дополнительных проверок. Так что вполне ожидаемо появление среди населения Россия гномов и эльфов, как это было в 2010 году. А может, что и новенькое соотечественники придумают…

ИСТОЧНИК KP.RU

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