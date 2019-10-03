Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Ренаты Салаховой в Ярославле
Рыбинские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 27-летней жительницы Рыбинска Ренаты Салаховой.
Девушка пропала 20 сентября в Ярославле. До областного города она добралась через сервис «Бла бла кар», позвонила маме около 22 часов, а потом исчезла.
Рената невысокого роста – 165 сантиметров, среднего телосложения. Имеет темно-русые волосы.
Была одета в черный спортивный костюм и жилет серебристого цвета.
– Следственное управление обращается к гражданам, располагающим информацией о местонахождении Ренаты Салаховой или обстоятельствах ее исчезновения, с просьбой сообщить об этом в следственный отдел по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области по телефонам 8(4855) 28-12-81, 8(4855) 28-00-97, либо 02, – сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU