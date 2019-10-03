Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Ренаты Салаховой в Ярославле

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-03T10:37:42+03:00

До Ярославля Рената добралась через сервис «Бла бла кар» Фото: СУ СКР по Ярославской области

Девушка не выходит на связь с 20 сентября

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Рыбинские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 27-летней жительницы Рыбинска Ренаты Салаховой.

Девушка пропала 20 сентября в Ярославле. До областного города она добралась через сервис «Бла бла кар», позвонила маме около 22 часов, а потом исчезла.

Рената невысокого роста – 165 сантиметров, среднего телосложения. Имеет темно-русые волосы.

Была одета в черный спортивный костюм и жилет серебристого цвета.

– Следственное управление обращается к гражданам, располагающим информацией о местонахождении Ренаты Салаховой или обстоятельствах ее исчезновения, с просьбой сообщить об этом в следственный отдел по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области по телефонам 8(4855) 28-12-81, 8(4855) 28-00-97, либо 02, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU