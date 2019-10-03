Житель Ярославской области пришел на пьянку, порезал сожительницу и убил знакомого
В июле 2019 года 30-летний житель Тутаева пришел к своим знакомым, проживающим на Пролетарской улице, вместе с гражданской женой. Пара поругалась, и мужчина два раза ударил сожительницу ножом в предплечье и поясницу. Это никого не смутило, и компания продолжила выпивать.
Спустя некоторое время вспыхнул новый конфликт подсудимого с 51-летним знакомым. Мужчины не смогли уладить ссору на словах, и гость снова взялся за нож. На этот раз все закончилось трагически: от ударов в грудь и лицо собутыльник скончался на месте.
По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью и убийства были возбуждены уголовные дела. Следователи завершили расследование и передали дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU