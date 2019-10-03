Удар в спину: обидчивый мужчина покалечил подругу из-за неприятных слов

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-03T09:08:10+03:00

Ярославец напал на свою собутыльницу со спины после не лучшего застолья в своей жизни

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В одну из ярославских больниц госпитализировали 39-летнюю женщину с многочисленными травмами. Кто с ней это сделал, она не знала – напали со спины. Но выяснить, по чьей вине ярославна оказалась на больничной койке, все же удалось полицейским.

Оказалось, в день, когда женщина попала в больницу, она выпивала со своим 33-летним знакомым. Выпивала и обзывалась. Поэтому, после не самого приятного застолья в своей жизни, когда собутыльницы направилась восвояси, мужчина догнал ее и сильно избил. Уж очень обидные вещи она ему наговорила.

Обидчивому преступнику грозит до восьми лет тюрьмы, ведь бил он женщину не жалея сил – уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

ИСТОЧНИК KP.RU