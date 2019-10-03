Удар в спину: обидчивый мужчина покалечил подругу из-за неприятных слов
В одну из ярославских больниц госпитализировали 39-летнюю женщину с многочисленными травмами. Кто с ней это сделал, она не знала – напали со спины. Но выяснить, по чьей вине ярославна оказалась на больничной койке, все же удалось полицейским.
Оказалось, в день, когда женщина попала в больницу, она выпивала со своим 33-летним знакомым. Выпивала и обзывалась. Поэтому, после не самого приятного застолья в своей жизни, когда собутыльницы направилась восвояси, мужчина догнал ее и сильно избил. Уж очень обидные вещи она ему наговорила.
Обидчивому преступнику грозит до восьми лет тюрьмы, ведь бил он женщину не жалея сил – уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»
ИСТОЧНИК KP.RU