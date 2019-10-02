2019-10-02T21:30:12+03:00
Происшествия

«У женщины были реальные основания опасаться за свою жизнь». Ярославец пытался зарезать сожительницу

Его будут судить за угрозы, которые он при этом высказывал
Роман РЫЖИКОВ
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Женщина смогла удержать клинок в сжатой ладониЖенщина смогла удержать клинок в сжатой ладониФото: Роман РЫЖИКОВ
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Пьяный житель Заволжского района пытался зарезать свою сожительницу. Женщина чудом спаслась, потому что смогла удержать клинок ножа в сжатой ладони. Теперь мужчину будут судить за угрозы, которые он высказывал в процессе.

- В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина схватил в руки нож и нанес женщине удар в правое предплечье. Между ними завязалась борьба, в ходе которой обвиняемый предпринял попытку нанести удары ножом по телу жертвы, однако она схватила рукой лезвие ножа и удерживала его до тех пор, пока ей не удалось вырваться и убежать на кухню. При этом злоумышленник высказывал угрозы убийством, в связи с чем, у женщины были реальные основания опасаться за свою жизнь, - уточняют в прокуратуре.

Раны, которые он причинил в процессе размахивания ножом, отнесли к легкому вреду здоровья. Такое расследование провел районный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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