2019-10-02T17:03:35+03:00
Общество

В Ярославле пенсионерку обманула фирма, занимающаяся остеклением лоджий

Контора забрала у женщины деньги, не предоставив услугу
Полина ЗАЙЦЕВА
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Потерпевшая заплатила мошенникам 57 тысяч рублей.Потерпевшая заплатила мошенникам 57 тысяч рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Ярославля провела проверку по факту обращения пенсионерки, которую обманула фирма, занимающаяся остеклением балконов. Женщина оплатила услуги по установке окон и монтажу лоджии в полном объеме.

- Потерпевшая заплатила 57 тысяч рублей, однако до настоящего времени услуги по договору не предоставлены, обязательства не исполнены, денежные средства не возвращены, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Кроме того, в марте 2019 года данная фирма была исключена из единого государственного реестра юридических лиц.

По результатам проверки прокуратура направила в суд иск с требованием признать договор недействительным, а также взыскать уплаченные по договору денежные средства и проценты за их использование. Фемида удовлетворила требования в полном объёме, а также назначила предпринимателю штраф в размере тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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