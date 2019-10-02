В Ярославле оштрафован предприниматель, торговавший сигаретами у школы
Ярославская прокуратура провела проверку на предмет соблюдения предпринимателями требований законодательства об обороте табачных изделий. В ходе рейда в Красноперекопском районе города был выявлен магазин, в котором торговали сигаретами. Торговая точка находится недалеко от школы.
- Постановление прокуратуры района Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области рассмотрено, по результатам рассмотрения индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Мужчине был назначен штраф в размере пять тысяч рублей. Уточняется, что предприниматель выплатил его в полном объеме. Устранение выявленных нарушений поставлено прокуратурой на особый контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU