Житель Ярославской области заплатил штрафов и налогов на 150 тысяч рублей, чтобы выехать за границу

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-02T15:42:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Гаврилов-Яма задолжал по штрафам и налогам более 150 тысяч рублей, но отдавать долг государству не торопился.

Тогда приставы ограничили мужчине выезд за границу.

Спустя несколько месяцев он решил отправиться в путешествие и сам пришел к судебным приставам, чтобы оплатить задолженности в 86 тысяч рублей и 59 тысяч рублей.

После поступления денег ограничительные меры были сняты.

– Судебные приставы окончили фактическим исполнение 17 исполнительных производств, – сообщили в ведомстве.

Довольный налогоплательщик теперь может отправиться отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU