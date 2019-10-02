Ярославец не выплатил штраф за побои и отправился за решетку

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-02T14:51:11+03:00

Но это не освободило его от задолженности

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Жителю Гаврилов-Ямского района суд назначил административный штраф за побои. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и направили его мужчине.

Однако он не собирался гасить задолженность перед государством.

Тогда представители власти решили принять другие меры.

– Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов составил на него административный протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, который был передан на рассмотрение в мировой суд, – пояснили в ведомстве.

Суд рассмотрел дело и назначил жителю области наказание в виде 3 суток административного ареста. Но даже это не освобождает его от штрафа. Приставы продолжат работать с нарушителем.

ИСТОЧНИК KP.RU