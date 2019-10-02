2019-10-02T13:21:37+03:00
Общество

В Ярославле продадут Ленинский рынок за 145 миллионов рублей

Предприятие стало убыточным для города
Екатерина РЯБЦЕВА
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В контрольный пакет войдет более 38 тысяч муниципальных акцийВ контрольный пакет войдет более 38 тысяч муниципальных акцийФото: Олег ЗОЛОТО
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Ярославские депутаты муниципалитета поддержали идею о продаже Ленинского рынка. Пакет акций планируют выставить за 145 миллионов рублей. В этот пакет войдет более 38 тысяч муниципальных акций.

Два года назад Ленинский рынок еще был рабочей лошадкой и приносил городу прибыль, а в том году предприятие стало убыточным.

Первый зампредседателя КУМИ Константин Громов считает, что новый собственник вряд ли сделает перепрофилирование рынка, так как на этом земельном участке невозможно строительство жилых домов.

Кстати, рынки, которые уже ушли с молотка, все-еще работают как торговые точки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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