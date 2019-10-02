В лесах Ярославской области пропала пенсионерка с корзиной и в очках

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-02T11:01:28+03:00

Женщина может нуждаться в медицинской помощи

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29 сентября 70-летняя ярославна ушла в лес и заблудилась. Нина Сергеевна Звонцова (Понакушина) до пропажи находилась в СНТ Юбилейный Глебовского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.

Пенсионерка небольшого роста – 168 сантиметров, среднего телосложения, имеет короткие каштановые волосы и серые глаза. Носит очки.

Нина Сергеевна была одета в черную куртку, комуфлированную ветровку, черные брюки, зеленые резиновые сапоги и серую шапку. С собой взяла корзину.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы что-нибудь знаете, сообщите по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU