В лесах Ярославской области пропала пенсионерка с корзиной и в очках
29 сентября 70-летняя ярославна ушла в лес и заблудилась. Нина Сергеевна Звонцова (Понакушина) до пропажи находилась в СНТ Юбилейный Глебовского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.
Пенсионерка небольшого роста – 168 сантиметров, среднего телосложения, имеет короткие каштановые волосы и серые глаза. Носит очки.
Нина Сергеевна была одета в черную куртку, комуфлированную ветровку, черные брюки, зеленые резиновые сапоги и серую шапку. С собой взяла корзину.
Женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Если вы что-нибудь знаете, сообщите по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
Поисковикам «Лизы Алерт» требуются добровольцы.
ИСТОЧНИК KP.RU