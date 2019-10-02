2019-10-02T10:45:40+03:00
Общество

В рыбинском детском саду отремонтировали медицинский кабинет

Ремонтные работы шли два года и наконец-то завершились
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Стоимость проекта составила 639 тысяч рублейСтоимость проекта составила 639 тысяч рублейФото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В Рыбинске отремонтировали медицинский кабинет в детском саду №84, который расположен в микрорайоне Слип. Средства на это выделялись из областного и местного бюджета. Стоимость проекта составила 639 тысяч рублей.

Ремонтные работы выполнялись в течение двух лет.

В 2018 году возвели перегородки для формирования трех кабинетов медблока: кабинета врача, процедурного кабинета и изолятора. Также заменили окна, сантехнику и систему водоснабжения.

В 2019 года покрасили стены и потолки, облицевали некоторые зоны кафелем, смонтировали двери и проводку. Кроме этого, на выделенные средства закупили оборудование и мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославское море на проспекте Толбухина: неработающая ливневка создала пешеходам проблемы
В лесах Ярославской области пропала пенсионерка с корзиной и в очках
RockestraLive в Ярославле 4 октября
В Заволжском районе ярославец угнал отечественное авто
В Красноперекопском районе Ярославля 162 дома останутся без отопления на два дня
По факту смертельной аварии под Переславлем проводится проверка
Мэр Ярославля хочет установить подсветку Заволжского моста к юбилею города
Рыбинец пришел в магазин, достал нож и начал угрожать знакомой убийством
По факту ДТП под Костромой, в котором пострадали люди, проводится проверка
На реконструкцию стадиона «Сатурн» в Рыбинске выделят 119 миллионов рублей
Гол, затмевающий поражение
На улице Герцена в Рыбинске начали действовать ограничения по парковке
В Ярославской области разработаны туристические туры для пожилых людей
Найдены нарушения в работе мэрии Ярославля при обеспечении уличного освещения
В Ярославле осудили таксиста, который украл автомобильный прицеп
Директор угличского «Инмаша» не выплачивал зарплату рабочим и лишился за это имущества
В Ярославской области высадили более полумиллиона молодых деревьев
Поехала на «Бла Бла Каре» и исчезла: в Ярославле вторую неделю ищут пропавшую девушку
В Рыбинске обновят мемориал «Огонь Славы»
Энергетики подсчитали убытки и пришли в ужас: музеи, торговые центры и спорткомплексы воруют электричество на миллионы
На трассе в Ярославской области внедорожник уничтожил универсал с людьми
Владимир Волков ищет себе зама по ЖКХ среди ярославских специалистов
Мэр Ярославля не может повлиять на маршрутчиков и их тарифы
Попал под пресс и выжил: под Ростовом легковушка разбилась о два большегруза
Рыбинец лишился 200 тысяч рублей из-за банковских мошенников
Ярославец выпивал с пенсионеркой, а потом обжег ее кипятком