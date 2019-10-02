В рыбинском детском саду отремонтировали медицинский кабинет

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-02T10:45:40+03:00

Ремонтные работы шли два года и наконец-то завершились

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В Рыбинске отремонтировали медицинский кабинет в детском саду №84, который расположен в микрорайоне Слип. Средства на это выделялись из областного и местного бюджета. Стоимость проекта составила 639 тысяч рублей.

Ремонтные работы выполнялись в течение двух лет.

В 2018 году возвели перегородки для формирования трех кабинетов медблока: кабинета врача, процедурного кабинета и изолятора. Также заменили окна, сантехнику и систему водоснабжения.

В 2019 года покрасили стены и потолки, облицевали некоторые зоны кафелем, смонтировали двери и проводку. Кроме этого, на выделенные средства закупили оборудование и мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU