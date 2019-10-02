В Заволжском районе ярославец угнал отечественное авто
Хозяин машины обратился за помощью в полицию
Изменить размер текста:
В полицию Заволжского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что оставил свой ВАЗ во дворе дома на проспекте Машиностроителей, откуда злоумышленники его угнали.
Правоохранители начали искать преступника и нашли. Все оказалось очень прозаично: местный житель перегнал «классику» в один из городских дворов.
– Подразделением дознания ОМВД России по Заволжскому городскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, – поделились в ведомстве.
Теперь ярославец может лишиться свободы на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU