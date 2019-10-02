В Красноперекопском районе Ярославля 162 дома останутся без отопления на два дня

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-02T09:59:10+03:00

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В среду, 2 октября, с 9 утра в Красноперекопском районе Ярославля отключат отопление. Без тепла останутся 162 дома, которые расположены на улицах 8 Марта, Закгейма, Красноперекопской, Семашко, Бахвалова и других. Батареи станут холодными и в поселке Ивняки.

После подачи теплоносителя в магистраль диаметром 1000 миллиметров не выдержал один из участков. Сейчас там уже идут ремонтные работы: на трубу наложат внутреннюю накладку.

Садики, школы и больницы не останутся без тепла. Туда будут подавать отопление «на пролив».

Планируется, что в домах Красноперекопского района снова станет тепло 4 октября к обеду.

Горячую воду на время ремонтных работ отключать не будут. Также жителей домов ждет перерасчет за указанный период.

ИСТОЧНИК KP.RU